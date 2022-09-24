Вашингтон, 24 сентября 2022, 08:43 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск объявил в своем микроблоге 23 сентября о запуске на территории Ирана глобальной спутниковой интернет-сети Starlink.
По его словам, это стало возможным после решения властей США снять часть антииранских санкций, касающихся поставок коммуникационных услуг.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября Илон Маск написал о том, что Starlink стала активна и доступна для пользователей на всех континентах.
22 сентября сетевое издание TechEBlog распространило информацию о том, что сеть Starlink начала работу на американской антарктической станции Мак-Мердо в Антарктиде.
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