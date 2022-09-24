Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск объявил в своем микроблоге 23 сентября о запуске на территории Ирана глобальной спутниковой интернет-сети Starlink.

Илон Маск Daniel Oberhaus

По его словам, это стало возможным после решения властей США снять часть антииранских санкций, касающихся поставок коммуникационных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября Илон Маск написал о том, что Starlink стала активна и доступна для пользователей на всех континентах.

22 сентября сетевое издание TechEBlog распространило информацию о том, что сеть Starlink начала работу на американской антарктической станции Мак-Мердо в Антарктиде.

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