Кызыл, , 08:43 — REGNUM В Туве семьям, родным и близким мобилизованных граждан окажут поддержку. Об этом заявил глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерству труда и соцзащиты вместе с минфином поручено в кратчайшие сроки изучить и внести предложения по региональным мерам поддержки семей мобилизованных граждан. В числе мер поддержка названо включение семей в число получателей «социального» угля.

Сами мобилизованные получат статус, выплаты и социальные гарантии военнослужащих-контрактников.

«В Туве, как и по всей России, запущена «горячая линия» по номеру 122, позвонив на который граждане могут получить достоверную информацию по частичной мобилизации», — добавили в правительстве.

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