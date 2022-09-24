Минск, , 08:39 — REGNUM Президенту Белоруссии Александру Лукашенко «осточертело» занимать это пост, однако гарантии того, что власть в республике после него смогут удержать нормальные люди, нет. Он заявил об этом 23 сентября журналистам во время посещения мемориального комплекса в Хатыни.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот Лукашенко, сколько он там будет…» Слушайте, да мне это уже осточертело! Я уже не знаю, за счёт чего я вообще. Скоро 30 лет и днем, и ночью ты всегда на стрёме», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что он может всё бросить и при этом в него «никто не бросит камень» за такое решение.

«А что будет с вами? И где гарантия, что … Ну ладно, мы приведем к власти, у нас еще хватает, нормальных людей. А где гарантия, что они удержат эту власть? Где гарантия? Гарантии нет. И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои — меня не будет, как они будут жить? Они же все рядом со мной, в строю», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действие запрета на вывоз с территории Белоруссии зерновых культур продлили на шесть месяцев власти республики.