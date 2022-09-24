Донецк, , 08:36 — REGNUM За 10 минут ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:10 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 08:20 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека, еще двое — ранены.

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