Абакан, 24 сентября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В столице Хакасии Абакане состоялся митинг в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о воссоединении с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Хакасии Митинг в Хакасии в поддержку референдумов о воссоединении

Митинг собрал около 5 тыс. человек, в том числе представителей общественных организаций, политических партий и простых граждан. В своём выступления глава региона Валентин Коновалов отметил, что референдумы проходят по инициативе местных жителей.

«Объединение — это единственно возможный эффективный ответ на многочисленные вызовы и угрозы, которые стоят перед нашей Родиной. Как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня наша сила — в единстве. Только вместе, плечом к плечу, мы можем противостоять агрессии империалистов государств Запада», — отметил он.

По его словам, неонацизм и бандеровщину удастся победить, объединив все силы и ресурсы.