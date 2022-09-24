Киев, , 08:33 — REGNUM Возможные поставки словенских танков М-55S ВСУ указывают на то, что в Восточной Европе почти закончились годные к эксплуатации танки Т-72. Об этом пишет «Российская газета».

ВСУ ведет огонь из танка Т-72 (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Конечно, есть еще небольшое количество чешских T-72CZ и М-84, доставшихся балканским государствам после раздела имущества югославской армии. Но первых всего около трех десятков, а состояние М-84 оставляет желать лучшего. Что касается Leopard 1, то о возможном предоставлении 50 единиц из ФРГ говорили еще в апреле. Но известно, что эти танки сняли с вооружения Бундесвера 12 лет назад, и до сих пор нет конкретных данных, в каком они состоянии. Вероятно, возвращение в строй потребует серьезного ремонта», — отмечает издание.

Дополняется, что с американскими Abrams также все непросто. Те, что находятся на хранении, ожидают капремонта и модернизации, а на разоружение конкретных подразделений американское командование не пойдет. Не спешат расставаться со своими Challenger, AMX-56 Leclerc, C1 Ariete англичане, французы, итальянцы.

Ранее советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в беседе с CNN призвал западных союзников передать для ВСУ дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS и танки Abrams.