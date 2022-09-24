Москва, , 08:29 — REGNUM О героизме и мужестве лейтенанта Макара Шашкова, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) России по денацификации на территории б. УССР, сообщили 24 сентября в Минобороны РФ.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что лейтенант вместе с группой выдвинулся в заданный район для выполнения боевой задачи и обнаружил там замаскированные позиции киевских нацистов.

Также указывается, что Шашков в ходе передачи целеуказаний старшему начальнику точно и своевременно осуществлял корректировку огня артиллерии, и в результате этого были уничтожены значительные силы врага.

«Благодаря профессиональным действиям лейтенанта Шашкова личный состав смог выполнить поставленную задачу и без потерь выйти в район сбора», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли да человека, еще двое — ранены.