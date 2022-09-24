Донецк, 24 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека, еще двое — ранены. Об этом 24 сентября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Богдан Борман ИА REGNUM Флаг ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс — все новости о спецоперации»

"За минувшие сутки, с 08:00 23 сентября до 08:00 24 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 2 мирных жителей получили ранения», — отмечается в сообщении.

Накануне в Донецкой Народной Республики за сутки от обстрелов киевских карателей погибли семь мирных жителей, еще восемь пострадали.