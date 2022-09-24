Берлин, 24 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Германия не может полностью отказаться от природного газа из России и в случае урегулирования ситуации на территории б. УССР экономическое сотрудничество с Москвой необходимо восстановить. Такое мнение высказал 24 сентября премьер-министр федеральной земли Саксония, представитель Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер в интервью газетам группы Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа», — сказал он, уточнив, что причиной возникшего в Германии дефицита голубого топлива, по его мнению, также стали антироссийские санкции.

«Мы всеми силами должны пытаться завершить этот конфликт [на территории б. УССР] и потом вновь начать экономическое сотрудничество с Россией. Оружие должно замолчать», — добавил Кречмер.

Также премьер-министр земли Саксония указал, что мировому сообществу нужно выступать за разрешение этого конфликта путём дипломатии, а Москве и Киеву нужно снова начать переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий обозреватель Юджель Оздемир написал, что Запад через некоторое время может склониться в сторону признания итогов референдумов о воссоединении с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.