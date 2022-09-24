Вашингтон, 24 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден заявил о готовности ввести «быстрые и суровые» экономические санкции против РФ в ответ на референдумы, которые проводятся в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Также он подчеркнул, что Вашингтон не признает итоги референдумов. Его заявление приводится 24 сентября на сайте Белого дома.

Джо Байден

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«Штаты никогда не признают территорию [б. УССР] ничем иным…» — отметил он, добавив, что проведение референдумов «грубо нарушает международное право, включая Устав ООН».

«Будем работать с нашими союзниками над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России», — подчеркнул Байден.

23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.