Липецк, , 08:18 — REGNUM Производство электрических автомобилей Evolute на заводе «Моторинвест» в Липецкой области запустят 28 сентября 2022 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на людей, получивших приглашение на торжественную церемонию запуска предприятия.

Автомобиль Dongfeng AX7 Navigator84

По данным издания, мероприятие 28 сентября будет посвящено запуску производства электромобилей. Ожидается, что его посетят представители администрации региона и министерства промышленности и торговли. Ранее в сентябре губернатор Липецкой области Игорь Артамонов анонсировал скорый запуск этого предприятия.

Производство на липецком заводе «Моторинвест» будет запущено в рамках специального инвестиционного контракта компании с правительством Липецкой области. Ранее на этой площадке собирались автомобили китайского бренда Changan. Однако в 2019 году китайский производитель отказался от сборки авто в России.

Первой новой моделью на заводе станет электроседан Evolute i-PRO. Позже ожидается запуск производство электрических кроссоверов и минивэнов. Дилеры планируют начать продажи этих авто в последнем квартале 2022 года.

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