Минск, , 08:17 — REGNUM В Белоруссии на полгода продлили временный запрет на вывоз за пределы республики зерновых культур, включая пшеницу, рожь, ячмень, гречиху и ряд других злаков. Это следует из постановления правительства за подписью премьер-министра Романа Головченко, 24 сентября опубликованного на правовом интернет-портале.

Пшеница Agrobk.ru

из текста постановления «Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения».

Постановлением также вводится запрет на вывоз зерновых из Белоруссии в страны, не являющиеся членами ЕАЭС. Всего к вывозу запрещается 19 наименований злаковых, включая пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу, гречиха, овёс, просо.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия — это союзные государства, основа взаимоотношений двух стран достаточно прочная, чтобы обсудить вопросы, касающиеся запрета вывоза из республики ряда товаров в РФ.

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