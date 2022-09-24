Донецк, 24 сентября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:05 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за 16 минут ВСУ выпустили по Донецку и Зайцево 14 снарядов.