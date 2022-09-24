Шегарский район, Томская область, , 08:13 — REGNUM В Томской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре в частном доме. Трагедия произошла в селе Баткат Шегарского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пожар

Пожар произошёл в ночь на 24 сентября. По предварительным данным, в доме проживали 31-летний мужчина, его 35-летняя жена и семеро малолетних детей в возрасте от 2 до 12 лет.

«В ходе тушения пожара спасателями МЧС обнаружены тела супругов и их пятилетней дочери. Две старших дочери во время пожара находились в гостях у бабушки, четверо сыновей госпитализированы», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».