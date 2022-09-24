Тегеран, , 08:22 — REGNUM Число смертей от пандемии коронавирусной инфекции в Иране сократилось: за последние 24 часа от смертельного вируса погибли три иранца, объявило министерство здравоохранения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 23 сентября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еще трое иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 144 367», — сообщило министерство здравоохранения.

«За последние 24 часа был выявлен 421 новый случай заражения COVID-19, при этом 96 человек госпитализированы», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 323 206 пациентов из общего числа 7 546 276 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

Согласно приведённым данным, 214 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения Ирана также объявило, что65 074 788 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 472 497 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.