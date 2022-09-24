Тегеран, 24 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Число смертей от пандемии коронавирусной инфекции в Иране сократилось: за последние 24 часа от смертельного вируса погибли три иранца, объявило министерство здравоохранения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще трое иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 144 367», — сообщило министерство здравоохранения.

«За последние 24 часа был выявлен 421 новый случай заражения COVID-19, при этом 96 человек госпитализированы», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 323 206 пациентов из общего числа 7 546 276 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

Согласно приведённым данным, 214 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения Ирана также объявило, что65 074 788 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 472 497 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.