Москва, , 08:12 — REGNUM 23 сентября Дипломатическая академия МИД России совместно с Российским фондом мира провели международную конференцию «К 60-летию Карибского кризиса». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Дипломатическая академия МИД РФ Www.dipacademy.ru

Отечественные и зарубежные дипломаты и эксперты обменялись мнениями относительно современного этапа российско-американских отношений в контексте исторического опыта и уроков Карибского кризиса, 60-летие которого отмечается в эти дни. На открытии конференции с видеообращением к её участникам выступили заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С. А. Рябков, посол России в США А. И. Антонов. Заместитель секретаря Совета Безопасности А. Н. Венедиктов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба Х. Пенья поделились собственным видением остроты происходящих в мире событий, оценили роль России в формировании многоплярного мирового порядка. Эксперты ведущих российских университетов и исследовательских научных учреждений, политологи и дипломаты США, Кубы, КНР и Ирана провели дискуссию о вероятных сценариях дальнейших событий в мировой политике с учётом развития специальной военной операции ВС РФ на территории б. УССР и фактического сворачивания российско-американского диалога. Участники конференции согласились, что анализ исторического опыта выхода из Карибского кризиса, который закончился мирным разрешением столь опасного для всего мира противостояния ведущих держав, может быть важен в наши дни.