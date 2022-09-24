Тегеран, , 08:27 — REGNUM 23 сентября командир пограничной службы провинции Восточный Азербайджан объявил о ликвидации вооруженной террористической группы на границе Ходафарин. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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По словам Мохаммада Ахмади, ранее силами пограничной полиции провинции Восточный Азербайджан была арестована террористическая группа, которая намеревалась совершить диверсии внутри страны. Он также отметил, что у членов группы было изъято значительное количество оружия и боеприпасов.

По словам генерала Ахмади, два террориста были арестованы, полиция изъяла у них два транспортных средства. Во время осмотра конфискованных транспортных средств было обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов, в том числе три единицы штурмового оружия, четыре гранаты и три взрывных устройства с дистанционным управлением. У них также было обнаружено и конфисковано несколько фотоаппаратов, планшетов и мобильных телефонов.

Он отметил, что террористы были переданы правоохранительным органам, поскольку против них был подан судебный иск.