Минск, , 08:11 — REGNUM Действие запрета на вывоз с территории Белоруссии зерновых культур продлили на шесть месяцев власти республики. Соответствующее постановление белорусского совета министров, которое подписано премьер-министром страны Романом Головченко, 24 сентября обнародовано на национальном правовом интернет-портале.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», — говорится в документе.

Помимо этого, также запрещается вывоз зерна за пределы таможенной территории ЕАЭС в страны, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС, и товаров при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта. При этом запрет вводится на шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что быть президентом Белоруссии с одной стороны, тяжело, но сейчас опасно оставлять страну без надёжного руководства.