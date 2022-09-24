Тегеран, 24 сентября 2022, 08:36 — REGNUM 23 сентября министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что МАГАТЭ должно действовать в соответствии со своими техническими обязательствами и воздерживаться от того, чтобы быть политическим образованием. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн АмирАбдоллахиан сделал это заявление на встрече с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хютфельдт в Нью-Йорке на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН.
В ходе встречи министры иностранных дел двух стран обменялись мнениями о последних событиях в двусторонних, региональных и международных отношениях.
Министр иностранных дел Ирана заявил о готовности Ирана активизировать контакты и наметить четкий путь для углубления и расширения сотрудничества, подчеркнув необходимость использования существующего потенциала и возможностей обеих стран.
Объясняя позицию Исламской Республики Иран относительно переговоров об отмене санкций, Амир Абдоллахиан отметил: «Если со стороны Соединенных Штатов будет необходимая решимость, стороны в кратчайшие сроки подпишут венское соглашение».