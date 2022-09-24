Тегеран, 24 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. 23 сентября министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что МАГАТЭ должно действовать в соответствии со своими техническими обязательствами и воздерживаться от того, чтобы быть политическим образованием. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сделал это заявление на встрече с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хютфельдт в Нью-Йорке на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи министры иностранных дел двух стран обменялись мнениями о последних событиях в двусторонних, региональных и международных отношениях.

Министр иностранных дел Ирана заявил о готовности Ирана активизировать контакты и наметить четкий путь для углубления и расширения сотрудничества, подчеркнув необходимость использования существующего потенциала и возможностей обеих стран.

Объясняя позицию Исламской Республики Иран относительно переговоров об отмене санкций, Амир Абдоллахиан отметил: «Если со стороны Соединенных Штатов будет необходимая решимость, стороны в кратчайшие сроки подпишут Венское соглашение».