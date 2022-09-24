Париж, 24 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Студентам во Франции продлят каникулы — из-за энергокризиса в странах ЕС. О решении закрыться на дополнительные две недели уже объявили в Страсбургском университете, передает 24 сентября Le Monde.

Images Money Отопление

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По словам главы учебного заведения, это нужно, «чтобы меньше платить за отопление». В Минобразования при этом заявили, что «возьмут на себя» решение вопросов по уточнённому дефициту бюджета в университетах.

В начале октября представят «общие правила» для сокращения на 10% потребления энергии. Уже известно, что отопление в 2022 году планируется включить как можно позже, а температуру поддерживать на уровне +19 градусов.