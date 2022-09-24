Тегеран, 24 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрагим Раиси вернулся домой из своей поездки в Нью-Йорк, где он принял участие в 77-м саммите Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 23 сентября.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

В аэропорту Мехрабад иранского президента встречали первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер и несколько членов его кабинета, а также Мохсен Коми, священнослужитель, отвечающий за международные дела в канцелярии Верховного лидера Исламской революции.

Помимо участия в саммите ГА ООН, президент Ирана провел несколько двусторонних встреч, в том числе с главой Организации Объединённых Наций Антонио Гутеррешем во время своего пятидневного пребывания в Нью-Йорке. В ходе встречи Раиси призвал представителя ООН обратить особое внимание ситуации на Ближнем Востоке.