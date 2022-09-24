Тегеран, , 08:38 — REGNUM 23 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани передал соболезнования ливанскому и сирийскому народам в связи с гибелью десятков мигрантов у берегов Сирии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«С большой печалью я получил трагическое известие о гибели нескольких ливанских и сирийских граждан у берегов Тартуса. Я передаю свои соболезнования народу и правительствам Ливана и Сирии. Да благословит Бог всех жертв этого печального инцидента», — написал Канани в своем твиттере.

Ливанские официальные лица подтвердили гибель 71 человека с тех пор, как тела были впервые обнаружены у берегов Тартуса.

Сирийские официальные лица, ссылаясь на выживших, сообщают, что судно вышло из северного района Ливана. На борту в общей сложности находилось до 150 человек, некоторые из них были сирийскими беженцами, проживающими в Ливане.