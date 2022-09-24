Тегеран, , 09:46 — REGNUM Тысячи верующих в пятничную молитву в Тегеране и других иранских городах провели митинги, чтобы осудить кощунство над исламскими святынями, а также недавние беспорядки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 сентября.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

После пятничной молитвы толпы людей вышли на улицы иранской столицы, чтобы осудить оскорбление Корана, поджоги мечетей, а также осквернение исламского дресс-кода женщин.

Митинг прошел от места проведения пятничной молитвы в Тегеранском университете до площади Энгелаб в центре Тегерана. Во время митинга демонстранты скандировали лозунги против тех, кто нарушал исламские законы, чтобы выразить свое возмущение недавними беспорядками.

В других городах и провинциях иранский народ также решительно отреагировал на святотатство, чтобы продемонстрировать свою поддержку Исламской революции и ее руководству.