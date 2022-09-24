Тегеран, 24 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Тысячи верующих в пятничную молитву в Тегеране и других иранских городах провели митинги, чтобы осудить кощунство над исламскими святынями, а также недавние беспорядки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

После пятничной молитвы толпы людей вышли на улицы иранской столицы, чтобы осудить оскорбление Корана, поджоги мечетей, а также осквернение исламского дресс-кода женщин.

Митинг прошел от места проведения пятничной молитвы в Тегеранском университете до площади Энгелаб в центре Тегерана. Во время митинга демонстранты скандировали лозунги против тех, кто нарушал исламские законы, чтобы выразить свое возмущение недавними беспорядками.

В других городах и провинциях иранский народ также решительно отреагировал на святотатство, чтобы продемонстрировать свою поддержку Исламской революции и ее руководству.