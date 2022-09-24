Донецк, , 08:06 — REGNUM За 16 минут ВСУ выпустили по Донецку и Зайцево 14 снарядов. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️07:30 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм; ️07:45 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️07:46 — н.п. Дылеевка — н.п. Зайцево: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.

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