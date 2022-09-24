Тегеран, , 10:06 — REGNUM 23 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан подчеркнул, что соглашение о возобновлении ядерной сделки 2015 года достижимо, если Соединенные Штаты проявят серьезность. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Надпись на стене в Иране «Долой США» Иван Шилов © ИА REGNUM

АмирАбдоллахиан сделал это заявление на встрече с норвежской коллегой Анникен Хютфельдт в Нью-Йорке в кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в четверг.

Что касается переговоров в Вене (Австрия) по отмене антииранских санкций и возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), он объяснил позицию Исламской Республики Иран по урегулированию разногласий в этом отношении, отметив, что соглашение было бы достижимо, если бы США проявили решимость.

Далее он сообщил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно действовать на основе своих технических обязательств, дистанцируясь от принятия политики двойных стандартов, когда речь заходит об иранской мирной ядерной программе.

Министры иностранных дел двух стран обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая последние международные события.

Высокопоставленный дипломат Ирана выразил готовность расширять контакты с норвежскими официальными лицами в стремлении углубить сотрудничество, подчеркнув необходимость использования существующего потенциала обеих стран.