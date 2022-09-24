Тегеран, 24 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. 23 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул, что сотрудничество независимых стран помешает попыткам гегемонов остановить прогресс в развивающихся государствах. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Официальное интернет-представительство президента России Ибрагим Раиси

Раиси сделал это заявление на встрече со своим зимбабвийским коллегой ЭммерсономМнангагвой в Нью-Йорке в кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Раиси призвал к расширению отношений и взаимодействия между двумя дружественными странами, заявив, что существует множество возможностей для развития связей в энергетическом, минеральном, сельскохозяйственном и технологическом секторах.

Он также отметил, что его администрация заинтересована в развитии отношений с африканскими странами. Глава исполнительной власти далее призвал к созданию совместной комиссии для продолжения сотрудничества между двумя странами.

Со своей стороны, президент Зимбабве заявил, что присутствие иранских компаний в различных секторах сельскохозяйственной деятельности страныможет проложить путь к расширению двустороннего взаимодействия.

Напомнив о своих удачных поездках в Иран, Мнангагва отметил, что обе страны пострадали от враждебности империализма; таким образом, Зимбабве нуждается в большем сотрудничестве и координации с Исламской Республикой Иран.