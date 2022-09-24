Тегеран, 24 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. 23 сентября представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани предупредил, что попытки избежать реалии на местах не помогут израильскому режиму в удовлетворении собственных интересов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Канани написал в своем твиттере: «Реальность такова, что Палестина от моря до реки принадлежит исконным жителям священной земли». Далее пресс-секретарь написал, что Иран верит в единую Палестину, свободную от гнета и тирании Израиля.

«Демократическое решение палестинского вопроса основывается на голосах всех коренных жителей этой земли, включая мусульман, христиан и евреев, которые будут определены путем референдума», — сообщил представитель министерства иностранных дел Ирана.

Он также выразил надежду, что международное сообщество, включая государства институты, окажет содействие палестинскому народу в усилиях по борьбе с «режимом апартеида».