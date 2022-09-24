Тегеран, 24 сентября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран осудила попытку западных государств продвигать исламофобию и ксенофобские высказывания под видом свободы слова, которые символизируют враждебность и дискриминацию по отношению к религиозным меньшинствам, особенно мусульманам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Реза Наджафи, заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам, выступил в Нью-Йорке на семинаре, посвященном 30-й годовщине ратификации Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам.

На конференции, которая проходила в присутствии почти 80 высокопоставленных представителей из разных стран в кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи ООН, Наджафи заявил, что он представляет страну, состоящую из различных культур, религий и этнических групп, которые мирно живут вместе на основе принципов ислама и других религий.

Далее он указал на усилия, предпринимаемые в Иране для соблюдения прав меньшинств, подчеркнув, что жестокие санкции Соединенных Штатов в отношении иранцев препятствуют усилиям иранских властей в этом отношении.

По словам чиновника, все люди одинаковы перед лицом правовых норм, и они имеют право на справедливое и уважительное отношение.