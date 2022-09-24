Лондон, , 08:02 — REGNUM Британский фунт стерлингов упал по отношению к доллару США с $1,1257 до $1,0858, что является минимальным значением с 1985 года. Об этом свидетельствуют информация с сайта Investing.com.

Британский фунт стерлингов

Падение национальной валюты Великобритании произошло на фоне заявлений правительства страны о планах по сокращению налогов. С начала 2022 года британский фунт подешевел к доллару на 17%.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября британский министр финансов Квази Квартенг заявил, что власти королевства отменят запланированное к 6 ноября повышение налога на корпоративную прибыль с 19% до 25%. Кроме того, по его словам, правительство Великобритании хочет отказаться от недавно вступившего в силу распоряжения об увеличении обязательных страховых отчислений с доходов физических лиц в размере 1,25%.

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