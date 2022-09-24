Пий-Хемский район, Тува, , 08:01 — REGNUM В Туве следователи организовали проверку по факту гибели 10-летнего мальчика. Трагедия произошла 21 сентября в местечке Малиновка Пий-Хемского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Михаил Лермонтов. Оседланная лошадь. 1830-е

По предварительным данным, в тот вечер двое несовершеннолетних, 10 и 17 лет, верхом на лошади ехали на чабанскую стоянку.

«В ходе следования лошадь упала, при этом придавила весом 10-летнего ребёнка, который от полученных телесных повреждений скончался на месте», — отметили в ведомстве.

Причину смерти мальчика установят судмедэксперты. Процессуальное решение по факту происшествия будет принято по итогам проверки.

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