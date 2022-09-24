Элтон Джон дал концерт в Белом доме
Вашингтон, 24 сентября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Британский певец и музыкант Элтон Джон вечером 23 сентября выступил с концертом в Белом доме перед президентом США Джо Байденом, его супругой Джилл и многочисленными гостями.
«Джилл и я пригласили Элтона в Белый дом, чтобы поблагодарить его от имени американского народа. Как и многие американцы, мы любим его музыку», — приводит слова Байдена ТАСС.
Мероприятие с участием музыканта назвали «Ночь, когда надежда и история рифмуются». На нём присутствовало до двух тысяч гостей, в числе которых представители федеральной администрации, законодатели, студенты ряда университетов, гражданские активисты. Почётным гостем концерта была бывшая первая леди США Лора Буш. Перед началом концерта на сцене выступил Байден.
После завершения концерта Байден объявил о вручении Элтону Джону Национальной гуманитарной медали США, что вызвало бурную реакцию музыканта.
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