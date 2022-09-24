Вашингтон, 24 сентября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Британский певец и музыкант Элтон Джон вечером 23 сентября выступил с концертом в Белом доме перед президентом США Джо Байденом, его супругой Джилл и многочисленными гостями.

Ernst Vikne Элтон Джон

«Джилл и я пригласили Элтона в Белый дом, чтобы поблагодарить его от имени американского народа. Как и многие американцы, мы любим его музыку», — приводит слова Байдена ТАСС.

Мероприятие с участием музыканта назвали «Ночь, когда надежда и история рифмуются». На нём присутствовало до двух тысяч гостей, в числе которых представители федеральной администрации, законодатели, студенты ряда университетов, гражданские активисты. Почётным гостем концерта была бывшая первая леди США Лора Буш. Перед началом концерта на сцене выступил Байден.

Джо Байден «[Его] песни делают каждый день особенным… Вместе с нами сегодня так много людей, которым он дал свободу быть собой».

После завершения концерта Байден объявил о вручении Элтону Джону Национальной гуманитарной медали США, что вызвало бурную реакцию музыканта.

«Я никогда не бываю ошеломлён, но я ошеломлён… Я выступал в красивых местах раньше, но это, вероятно, вишенка на торте ». Элтон Джон Я выступал в красивых местах раньше, но это, вероятно, вишенка на торте

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