Донецк, 24 сентября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️06:10 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается сообщении.

Накануне боевики ВСУ обстреляли посёлок Широкая Балка в Донецкой Народной Республике из 155-мм гаубиц.