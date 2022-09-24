Вашингтон, 24 сентября 2022, 07:56 — REGNUM Луиза Флетчер — американская актриса, получившая «Оскар» за роль медсестры в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», умерла в возрасте 88 лет. Об этом 24 сентября передает Variety.
Отмечается, что она умерла во сне в своем доме во Франции.
За роль в кинокартине «Пролетая над гнездом кукушки» Флетчер помимо «Оскара» получила также премии «Золотой глобус» и BAFTA.
Ранее сообщалось, что польский актёр театра и кино Франтишек Печка умер в возрасте 94 лет.
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