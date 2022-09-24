Вашингтон, 24 сентября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Луиза Флетчер — американская актриса, получившая «Оскар» за роль медсестры в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», умерла в возрасте 88 лет. Об этом 24 сентября передает Variety.

Цитата из х/ф «Пролетая над гнездом кукушки». Реж. Милош Форман. 1975. США В психбольнице

Отмечается, что она умерла во сне в своем доме во Франции.

За роль в кинокартине «Пролетая над гнездом кукушки» Флетчер помимо «Оскара» получила также премии «Золотой глобус» и BAFTA.

Ранее сообщалось, что польский актёр театра и кино Франтишек Печка умер в возрасте 94 лет.