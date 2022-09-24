Варшава, , 07:51 — REGNUM Польский актёр театра и кино Франтишек Печка умер в возрасте 94 лет 23 сентября. Об этом сообщает министерство культуры и национального наследия Польши.

Скорбь

Печка окончил высшее государственное театральное училище в Варшаве в 1954 году. В этом же году он дебютировал в кино в фильме «Поколение» Анджея Вайды.

Российскому зрителю актёр стал известен после съёмок в советско-польском фильме «Легенда» и в эпопее Юрия Озерова «Освобождение». Самой известной работой Печки в СССР стала роль танкиста Густлика в сериале «Четыре танкиста и собака».

Общая творческая биография актёра насчитывает более 40 работ в кино. В 2022 году он объявил о завершении карьеры.

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