Приштина, Сербия, , 08:07 — REGNUM Родители косовских школьников 23 сентября вышли на улицы Джяковицы с протестом под лозунгом «Ни с профсоюзом, ни с правительством, только с детьми».

Родители Цитата из к/ф «Где я был всю твою жизнь?». реж Джим Филд Смит. 2007. Великобритания

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поводом стала продолжающаяся месяц забастовка педагогов, парализовавшая учебный процесс в Косово.

Разъяренные родители пригрозили, что, если их требования не будут учтены, они найдут способ донести более доходчиво.

Ранее в Косово прошел протест против забастовки работников детских садов.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительству Косово уже месяц не удается усмирить забастовку педагогов