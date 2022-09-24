Приштина, Сербия, 24 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Родители косовских школьников 23 сентября вышли на улицы Джяковицы с протестом под лозунгом «Ни с профсоюзом, ни с правительством, только с детьми».

Цитата из к/ф «Где я был всю твою жизнь?». реж Джим Филд Смит. 2007. Великобритания Родители

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поводом стала продолжающаяся месяц забастовка педагогов, парализовавшая учебный процесс в Косово.

Разъяренные родители пригрозили, что, если их требования не будут учтены, они найдут способ донести более доходчиво.

Ранее в Косово прошел протест против забастовки работников детских садов.