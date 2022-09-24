Скопье, , 08:05 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии по экономическим вопросам Фатмир Бютючи 23 сентября заявил, что прогнозы указывают на то, что в декабре годовой размер инфляции составит 10-11%.

Инфляция

В эфире телеканала Telma политик заявил, что в период кризиса вход в рецессию не является наихудшим результатом, однако важно, чтобы действия всех акторов приводили к нужным результатам.

Фатмир Бютючи Если придерживаться прогнозов, я думаю, что в конце года в среднем за весь год будет примерно 10-11% инфляции, и это в один из самых сложных годов с чередой кризисов. По моему мнению, что это довольно хороший уровень инфляции, и, скажем так, разумный для нашей экономики, такой, который она может «переварить» в предстоящий период. Все, что выше 20 процентов, является уже неприемлемым.

В смягчении экономических кризисов Северной Македонии помогает гарантия на закупки энергоносителей и продуктов у Сербии.

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