Приштина, Сербия, , 07:40 — REGNUM Министр финансов Косово Хекуран Мурати 23 сентября выступил с речью перед представителями профсоюза работников образования, науки культуры Косово, уже месяц осуществляющего почти полную забастовку педагогов.

Педагоги Цитата из к/ф «Ученик». Реж. Кирилл Серебренников. 2016. Россия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мурати выразил удивление в связи с тем, что в профсоюзе не признают, что правительство Альбина Курти выполнило его новые требования, введя прибавку к заработной плате учителей и работников администрации в размере 50 евро на период с сентября по декабрь 2022 года.

Политик подчеркнул, что в министерстве финансов продолжат увеличивать поддержку бюджетных работников по мере роста инфляции.

С 2023 года педагоги требуют увеличить их заработную плату на 10%, а до этого — ежемесячную прибавку в размере 50 евро к заработной плате, которая до этого была обещана правительством Альбина Курти в рамках пакета мер по поддержке населения в период инфляции. Изначально требованием бастующих было получение ежемесячной прибавки к заработной плате в размере 100 евро до принятия закона о заработной плате.

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