Магадан, , 07:29 — REGNUM Родственников жителей Магаданской области, которые не должны подлежать частичной мобилизации, но получили повестки, попросили обращаться с жалобами к специальному уполномоченному. О поручении главы региона Сергея Носова разобраться с несправедливостью пресс-служба правительства области 24 сентября сообщает в своём телеграм-канале.

Сергей Носов Носов С.К

пресс-служба правительства Магаданской области «Губернатор Магаданской области Носов дал поручения разобраться по жалобам от родственников колымчан, которые получили повестки, но не подлежали частичной мобилизации. Это люди, не служившие в армии, не имеющие нужные военные учётные специальности, ограниченно годные по здоровью или по возрасту находятся в отставке».

Жалобы с соответствующими данными предлагается направлять уполномоченному по указанному в телеграм-канале телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов, выступая 23 сентября на митинге «Своих не бросаем!», сказал, что будут ещё и другие референдумы по воссоединению территорий б. УССР с Россией.

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