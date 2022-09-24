Магадан, 24 сентября 2022, 07:29 — REGNUM Родственников жителей Магаданской области, которые не должны подлежать частичной мобилизации, но получили повестки, попросили обращаться с жалобами к специальному уполномоченному. О поручении главы региона Сергея Носова разобраться с несправедливостью пресс-служба правительства области 24 сентября сообщает в своём телеграм-канале.
Жалобы с соответствующими данными предлагается направлять уполномоченному по указанному в телеграм-канале телефону.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов, выступая 23 сентября на митинге «Своих не бросаем!», сказал, что будут ещё и другие референдумы по воссоединению территорий б. УССР с Россией.
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