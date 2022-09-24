Скопье, 24 сентября, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Приемные отделения детских поликлиник Северной Македонии переполнены после возвращения детей в школы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Термометр, таблетки, болезнь

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, чаще всего встречаются ларингиты и ОРВИ. На прошлой неделе на прием к педиатру пришли свыше тысячи македонских школьников.

Несмотря на то, что некоторые школьники справляются с заболеваниями относительно легко, врачи подчеркивают, что большинство нуждается в медицинской помощи. Проявлением ОРВИ становится высокая температура — от 38 до 38,5 градусов Цельсия. Педиатр Драгана Марковска призвала родителей сбивать температуру сиропом, а на первый прием к врачу являться через 1- 2 дня после прекращения высокой температуры, поскольку в первые часы проявления симптомов болезни анализ крови не покажет правильных результатов.