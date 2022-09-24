Улан-Удэ, , 07:25 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановления о назначении на должности руководителей шести министерств. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Заседание правительства Бурятии Правительство Бурятии

Министром социальной защиты населения назначена Татьяна Быкова, культуры — Соёлма Дагаева, по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства — Александр Гоге.

«Алдар Доржиев займет пост министра туризма. Николай Рузавин назначен на должность министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Даба-Жалсан Чирипов назначен на должность министра Республики Бурятия по взаимодействию с Монголией», — добавили в правительстве.

Таким образом, все министры сохранили свои посты в новом правительстве.

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