Улан-Удэ, 24 сентября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановления о назначении на должности руководителей шести министерств. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Заседание правительства Бурятии

Министром социальной защиты населения назначена Татьяна Быкова, культуры — Соёлма Дагаева, по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства — Александр Гоге.

«Алдар Доржиев займет пост министра туризма. Николай Рузавин назначен на должность министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Даба-Жалсан Чирипов назначен на должность министра Республики Бурятия по взаимодействию с Монголией», — добавили в правительстве.

Таким образом, все министры сохранили свои посты в новом правительстве.