Кемерово, 24 сентября, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской области открылись четыре участка проведения референдумов о воссоединении с Россией.

Правительство Кемеровской области Митинг в поддержку референдумов в Кузбассе

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, они будут работать ежедневно до 26 сентября с 10 до 18 часов. 27 сентября участки будут открыты с 10 до 16 часов.

«Организацией и проведением голосования занимаются комиссии референдумов соответствующих республик и областей. Избирательная комиссия Кузбасса оказывает необходимое содействие», — отметили в правительстве.

Напомним, 23 сентября в Кузбассе состоялся митинг в поддержку референдумов, в котором приняли участие более 5 тыс. человек.