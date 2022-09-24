Скопье, 24 сентября 2022, 07:18 — REGNUM В министерстве обороны Северной Македонии 23 сентября дали письменный ответ на вопросы журналистов Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) о российской мобилизации.
В ответе министерства обороны подчеркивается, что мобилизация в России напрямую не представляет «никакой угрозы для Северной Македонии», даже несмотря на то, что президент Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что на территории бывшей УССР Россия воюет с Западом, к которому Северная Македония причисляет себя после вхождения в НАТО.
Тем не менее в министерстве продолжают внимательно следить за развитием событий в связи с «постоянными попытками Москвы спровоцировать рост напряженности в регионе».
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