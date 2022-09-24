Скопье, 24 сентября, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В министерстве обороны Северной Македонии 23 сентября дали письменный ответ на вопросы журналистов Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) о российской мобилизации.

Валерия Иванова ИА REGNUM Надпись «Миру — мир!» на возвышенности

В ответе министерства обороны подчеркивается, что мобилизация в России напрямую не представляет «никакой угрозы для Северной Македонии», даже несмотря на то, что президент Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что на территории бывшей УССР Россия воюет с Западом, к которому Северная Македония причисляет себя после вхождения в НАТО.

Тем не менее в министерстве продолжают внимательно следить за развитием событий в связи с «постоянными попытками Москвы спровоцировать рост напряженности в регионе».

Государства-члены НАТО по-прежнему привержены одной из ключевых задач НАТО, а именно обороне и сдерживанию. НАТО — оборонительный союз, который не противостоит России, и делает все, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Как и прежде, мы призываем к разуму и к прекращению военных действий, унесших множество жизней и причинивших большие разрушения. Единственный путь к окончательному и прочному решению — это диалог, для которого нужно создать возможность.