Киев, 24 сентября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций Киева в населенных пунктах Луганской Народной Республики, которая в июне была полностью освобождена от бандеровских боевиков. Об этом сообщается на сайте главы киевского режима.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Исполнение поручения поручено генштабу ВСУ, а также властям, которые были назначены в рамках планов по захвату ЛНР Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области заявили, что не будут исполнять указы Владимира Зеленского, поскольку подписанные им документы не обладают юридической силой и не относятся к региону.

23 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в пунктах приема беженцев из. б. УССР, расположенных в российских регионах, началось голосование в рамках референдума о воссоединении с Россией.